L’Eredità – Viva la Rai in tv sabato 29 aprile: anticipazioni e gli ospiti della puntata

L’Eredità – Viva la Rai arriva in prima serata con una puntata speciale sabato 29 aprile. Lo storico programma torna in veste straordinaria con attesi ospiti vip che parteciperanno al game show. L’eventuale vincita in denaro sarà devoluta interamente in beneficenza.

L’Eredità – Viva la Rai in tv sabato 29 aprile: anticipazioni

“L’Eredità – Viva La Rai” è lo storico programma che ritorna in tv sabato 29 aprile con la conduzione di Flavio Insinna. Si tratta di un “gioco a quiz in cui si sfideranno sei concorrenti Vip in giochi ad eliminazione fino ad arrivare alla “Ghigliottina”, nella quale si dovrà indovinare una parola attraverso cinque indizi in 1′ di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Emergency Ong”. La puntata di questa sera si potrà seguire in diretta su Rai1 a partire dalle 21:25 circa e anche in diretta streaming su RaiPlay.

Gli ospiti della prima puntata

Nel corso della serata ad intervenire come concorrenti speciali saranno il cantautore Gigi D’Alessio, la conduttrice ed ex politica Nunzia Di Girolamo, l’attrice Claudio Gerini e le coppie formate dagli attori e comici Tullio Solenghi e Massimo Lopez e dagli attori Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. In più intervengono, nel corso della serata, i superospiti l’attore Luca Argentero e il cantante Al Bano, alle prese con l’iconica “scossa”.

