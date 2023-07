Palinsesti Mediaset 2023/24, i nuovi film e fiction esclusivi in arrivo

Tutti i film e fiction in esclusiva dei palinsesti Mediaset 2023/24. Scopriamo cosa ha in serbo la nuova stagione televisiva in arrivo per gli appassionati di cinema e serie televisive.

Palinsesti Mediaset 2023/24, tutti i film e fiction in esclusiva

Martedì 4 luglio la Mediaset ha annunciato ufficialmente i palinsesti della stagione televisiva 2023/24. Oltre ai nuovi reality e varietà, il Biscione ha rivelato anche tutte le nuove fiction in arrivo e i film in esclusiva, tutto in prima visione su Canale 5, Rete 4 e Italia Uno. Tante le nuove serie in arrivo nei prossimi mesi. Ci sarà Maria Corleone, mini-serie in quattro serate con Rosa Diletta Rossi ed Alessandro Fella. L’ex protagonista di Un passo dal cielo Daniele Liotti tornerà in tv con Anima Gemella. Torna a recitare anche Massimo Ranieri, il cantautore è il protagonista di La voce che hai dentro.

Gabriel Garko e Anna Safroncik saranno i protagonisti di Se potessi dirti addio, mentre Raoul Bova sarà un allenatore di atletica in I Fantastici 5. Novità anche per gli appassionati di polizieschi, con una serie dedicata a Vanina Guarrasi, protagonista dei romanzi gialli di Cristina Cassar Scalia. Mediaset ha inoltre anticipato l’uscita di una serie diretta da Beppe Fiorello, le cui riprese avranno inizio il prossimo agosto.

Tutti i film in arrivo in prime time, le esclusive dal cinema

La nuova stagione Mediaset riserva alcune chicche anche agli appassionati di cinema. Ecco l’elenco completo dei film esclusivi in prima visione in arrivo nei prossimi mesi: