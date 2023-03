Gabriel Garko a Belve confessa di aver pensato al suicidio: le parole dell’attore a Francesca Fagnani

Gabriel Garko a Belve ha raccontato diversi episodi della sua vita personale e professionale. Una delel cose che ha colpito il pubblico e la conduttrice l’aver avuto pensieri suicidi in passato. Ecco le parole dell’attore.

Gabriel Garko a Belve confessa di aver pensato al suicidio

Gabriel Garko è stato ospite dell’ultima puntata di Belve, in prima serata su Rai 2. L’attore si è confessato sulla sua vita privata rispondendo alle domande della conduttrice Francesca Fagnani. L’attore, tra le altre cose. ha rilevato anche un momento piccante nella sua vita professionale: “Una volta è successo che ero nudo, ma avevo il coprisesso che è una specie di calza. C’era questa scena in cui io ero a pancia in su e c’era questa ragazza che doveva simulare un atto orale. Il problema è stato che quando Tinto ha dato il via all’azione, lei mi girava attorno, però, gira e rigira, a un certo punto la reazione c’è stata. E mi ricordo che Tinto disse: ‘Stop, portate lo spruzzino’. Io dissi: ‘Cos’è sto spruzzino?’ ed è arrivata una con l’acqua fredda mentre io ero in imbarazzo totale. Vabbè, cose che capitano”.

Le parole dell’attore a Francesca Fagnani

L’attore ha raccontato di esser stato, in passato, vicino al suicidio. A domanda diretta di Francesca Fagnani, “C’è stato un episodio che le ha fatto toccare il fondo?”, Garko ha risposto senza mezzi termine e diretto: “Ci sono stati dei momenti molto duri, molto faticosi. La mia analista era sorpresa che non mi fossi suicidato o drogato. C’è stata una volta in cui ho pensato di farla finita, ho avuto dei pensieri perché non mi andava più di andare avanti, ma non avrei mai il coraggio di farlo. Anche nel brutto voglio sempre sapere come va a finire”.