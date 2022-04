Chi è Rosa Diletta Rossi, Alba di “Nero a metà 3”: vita privata e carriera

Rosa Diletta Rossi è l’attrice di Nero a Metà 3 che interpreterà il ruolo di Alba Guerrieri nel casti di Nero a Metà 3.

Chi è Rosa Diletta Rossi

Nata a Roma il 18 ottobre del 1988, Rosa Diletta Rossi ha 33 anni e numerose fiction che ha fatto l’hanno portata ad avere sempre più successo. Tra le serie tv in cui ha recitato troviamo Che Dio ci aiuti (dove ha interpretato il ruolo di Chiara Alifieri) ed è stata sul cast di Studio Battaglia.

Alcune pellicole delle quali ha fatto parte sono Maìn – La casa della felicità, La Profezia dell’Armadillo, e Belli Ciao (2022).

Ha anche partecipato a film come Pasolini e Fortunata, e ancora a fiction e serie tv come Suburra, Mia madre, Squadra antimafia e Don Matteo 8.

Vita privata e fidanzato

Rosa Diletta Rossi è molto riservata riguardo alla propria vita privata. Non si sa bene se l’attrice abbia o meno un fidanzato, e per il momento non ci sono informazioni precise in merito alla sua situazione sentimentale.

Instagram

L’attrice romana ha un profilo dove condivide momenti sul set di film e foto di campagne pubblicitarie alle quali partecipa. Ci sono poi anche scatti che la ritraggono assieme ad amici e familiari.