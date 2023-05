Fiorello, chi è la moglie Susanna: “Facciamo l’amore, ma i gatti..”

Fiorello è sposato da vent’anni con la moglie Susanna. Ecco chi è la compagna di vita di Fiorello.

Fiorello, chi è la moglie Susanna Biondo

Fiorello è sposato da vent’anni con la moglie Susanna. Nata nel 1965, i due si sono incontrati quando Fiorello era in Buona Domenica ed era già diventato il numero uno tra gli showman. La loro storia d’amore è sbocciata dopo il programma “Karaoke”.

Studi

Susanna è laureata in Economia e Commercio e lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica.

Ex fidanzato

Prima di conoscere e legarsi a Fiorello, Susanna è stata legata all’imprenditore Edoardo Testa, con cui ha vissuto per la prima volta l’esperienza di diventare mamma. Dalla loro unione, infatti, è nata Olivia Testa, che oggi ha 29 anni e con la quale lo stesso Fiorello ha un ottimo rapporto (la considera sua figlia a tutti gli effetti, tanto che ha sempre dichiarato di essere padre per due volte, una con Angelica e l’altra con Olivia).

Le parole di Fiorello sulla moglie

In una recente intervista a Vanity Fair, Fiorello ha detto riguardo alla moglie che “Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”.

Lo showman ha poi aggiunto che la moglie “Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata”. Un amore, insomma, più che mai solido.