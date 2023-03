Un passo dal cielo 7, perché Daniele Liotti non c’è più: i motivi dietro l’addio

Un passo dal cielo 7, perché Daniele Liotti non c’è più: l’attore non sarà più il protagonista della fiction Rai. Per quale motivo ha lasciato la serie? Chi ha preso il suo posto? Scopriamo qualche informazione in più sulla settima stagione dell’amata fiction.

Un passo dal cielo 7, perché Daniele Liotti ha lasciato la fiction?

Il 30 marzo è il giorno del ritorno in prima serata di Un passo dal cielo, amatissima fiction Rai ambientata tra le Dolomiti, alla sua settima stagione. Questa nuova serie segna anche un cambio di setting e protagonisti, con tante new entry e ritorni importanti. Chi non ci sarà sicuramente è Daniele Liotti, protagonista della serie dalla quarta stagione nel ruolo di Francesco Neri. Nonostante il successo degli ultimi episodi, Liotti ha deciso di lasciare la serie definitivamente. Come mai?

Secondo le dichiarazioni dell’attore, almeno per il momento, non sembrano esserci motivazioni nascoste dietro la sua scelta. Daniele Liotti ha affermato di voler semplicemente fare nuove esperienze e provare altri ruoli. In una recente intervista, tuttavia, il suo collega Enrico Iannello, volto di Vincenzo Nappi, non ha escluso un suo possibile ritorno: “Non direi che Daniele ha abbandonato la serie. Anche perché non si sa mai cosa possa succedere. Io sono molto amico di Daniele e ci siamo sentiti anche di recente. Per me era presente anche quando giravamo e quando c’è stata occasione l’abbiamo ficcato in qualche battuta anche solo per prenderlo in giro”.

Chi lo sostituirà? Al suo posto un volto noto da Doc – Nelle tue mani

Con l’addio di Liotti, al centro delle storie di Un passo dal cielo 7, sarà Enrico Iannello a trovare un ruolo più centrale nella serie. La settima stagione seguirà le vicende del suo Vincenzo Nappi e di sua sorella Manuela, ora entrambi nel corpo di polizia di San Vito di Cadore. La giovane poliziotta è interpretata da una vecchia conoscenza del pubblico italiano, un’attrice che si è già fatta apprezzare in Doc – Nelle tue mani. Si tratta di Giusy Buscemi, volto di Lucia Ferrari nell’amata serie con protagonista Luca Argentero. Manuela era già apparsa nella terza e nella sesta serie ed è pronta a trovare più spazio nei prossimi episodi.