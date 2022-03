Anna Safroncik: vita privata, marito e figli, dove vive l’attrice ucraina

Anna Safroncik è una ballerina e attrice ucraina che ha sviluppato la sua carriera sulle sue passioni: ballo e recitazione. Oggi, lavora anche in una scuola di balla dove risiede anche. Attraverso i social, sta raccontando la guerra in Ucraina con le testimonianza della sua famiglia rimasta in patria.

Anna Safroncik: vita privata

Anna Safroncik è nata il 4 gennaio 1981 a Kiev. La sua carriera è iniziata come ballerina e si è sviluppata anche come attrice.

Anna è figlia di una ballerina e insegnante di danza e di un tenore, a 7 anni viene iscritta all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, studiando musica, canto, ballo e recitazione. All’età di 12 anni si trasferisce in Italia insieme alla madre, più precisamente ad Arezzo. Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, entra nella fase finale del concorso di Miss Italia, arrivando ottava.

Anna Safroncik: marito e figli

Anna Safroncik ha avuto diverse relazioni con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti.

In seguito, l’attrice si è legata a Paolo Barletta finita nel 2015. Attualmente, Anna ha una relazione con il deejay Tommaso Cicchinelli, con cui è stata paparazzata nell’estate 2021 a Mykonos.

Dove vive l’attrice ucraina

Dal 1992 vive ad Arezzo dove in una scuola di danza con il suo nome insegna. L’attrice attraverso i social sta raccontando la situazione in Ucraina grazie anche ai suoi parenti rimasti lì. Attraverso delle stories sul suo account Instagram, ha confidato che il padre fosse in difficoltà in quanto costretto a restare a Kiev e impossibilitato a spostarsi.