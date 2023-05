Orchestraccia, chi sono i membri del gruppo folk rock

Orchestraccia è il nome che un gruppo di cantanti hanno scelto per caratterizzarsi. Vede coinvolti diversi artisti italiani, alcuni dei quali si aggiungono di volta in volta, ma il nucleo originario è composto da Luca Angeletti, Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Leo, Edoardo Pesce. In occasione del Festival di Sanremo 2022 sono stati ospiti sul prestigioso palco dell’Ariston. Il loro genere è il folk rock.

Nel 2023 sono stati chiamati per aprire il concertone del primo maggio a Roma.

Orchestraccia: esordi e carriera

Nato a Roma nel 2010, Orchestraccia è un progetto che ha coinvolto in un unico gruppo attori, musicisti, a cantautori a performers ed ha come scopo interpretare le canzoni di autori romani a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Assieme al nucleo originario di artisti vi è una band composta da Riccardo Corso, Giovanni Di Cosimo, Gianfranco Mauto, Daniele Natrella e Matteo Pezzolet. Il loro esordio in televisione risale a marzo 2022 quando partecipano a “The show must go off” di Serena Dandini. Da qui in avanti i loro successi musicali, primi tra tutti i brani “Un’occasione bellissima” e “Alla renella” iniziano a diffondersi in radio

Album

Gli album pubblicati dal gruppo sono due. Il primo è “Sona Orchestraccia Sona” (Novembre 2013) e il secondo “Canzonacce” dell’aprile 2016.