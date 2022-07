Ondata di caldo in arrivo: è la più potente del 2022 con oltre i 35 gradi

Ondata di caldo in arrivo: nei prossimi giorni gli esperti riferiscono di un forte rialzo delle temperature mai percepite nel 2022.

Ondata di caldo in arrivo

In arrivo un’altra forte ondata di caldo in Italia. A dare la notizia è stato il meteorologo Mattia Gussoni, de iLMeteo.it. Il caldo africano arriva della Normandia per poi espandersi verso Germania, regioni alpine e poi verso il nostro settentrione: anche sulla Pianura Padana si rischierebbero i 42°C.

Dunque, da giovedì 14 luglio ci saranno oltre i 38 gradi, ma localmente anche fino a 41-42 sulle pianure del Nord e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Fino alla fine di luglio non sono previsti break temporaleschi o momentanei cali delle temperature.

La più potente del 2022 con oltre i 35 gradi

Gli esperti stimano per la pianura padana (quindi Milano, Mantova, Bologna, Padova, Verona, Ferrara), la Toscana (Firenze) e l’Umbria (Terni) temperature superiori ai 38-39°C già da venerdì 15 e almeno fino al 22 luglio.

Mentre per il resto del centro e il sud sono previsti per ora valori inferiori di qualche grado. Naturalmente assieme al caldo ci saranno pure afa e notti tropicali (ovvero con temperature sempre sopra i 20°C).

Da metà mese (17-18-19-20 luglio le giornate peggori) ecco quindi il pericoloso anticiclone africano, con ben 30 gradi sopra i 1500 metri, che si tradurrebbe in 42°C sulla Valpadana.

