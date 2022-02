Chi è Eleonora Giovanardi, “Anna Galgano” in Lea – Un nuovo giorno

Chi è Eleonora Giovanardi, attrice emiliana che interpreta la ginecologa Anna in Lea - Un nuovo giorno. Tutto sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Eleonora Giovanardi? L’attrice 39enne ha recitato in diverse serie televisive e in carriera è apparsa anche sul grande schermo. Nel 2022 è parte del cast della miniserie Rai Lea – Un nuovo giorno, nel ruolo di Anna Galgano. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Eleonora Giovanardi, carriera tra tv e cinema

Nata a Reggio Emilia l’8 Novembre 1982, Eleonora Giovanardi è un’attrice molto amata che ha lavorato nel teatro, nella tv e nel cinema.

Laureatasi in Lettere nel 2006, si diploma alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano nel 2008. Dopo qualche anno d’esperienza a teatro, nel 2012 viene scelta per il cast dello spettacolo televisivo di Maurizio Crozza, Crozza nel paese delle meraviglie.

Il suo esordio al cinema arriva nel 2013, quando interpreta la protagonista in Italy amore mio, film drammatico diretto da Ettore Pasculli. Nel 2016 affianca Checco Zalone come co-protagonista nel suo quarto film, Quo vado?, altro enorme successo al botteghino per il comico pugliese.

In quello stesso anno recita insieme a Lillo & Greg nella commedia natalizia Natale a Londra – Dio salvi la regina. Negli anni, Eleonora Giovanardi si è fatta conoscere anche sul piccolo schermo. Ha recitato in diverse serie televisive, tra cui Non uccidere, La vita promessa, L’Alligatore, nonché nel docufilm Il Segno delle Donne – Ondina Valla.

Da il volto ad Anna Galgano in Lea – Un nuovo giorno

Nel 2022, Eleonora Giovanardi è una dei membri del cast del medical drama Lea – Un nuovo giorno, in onda su Rai 1 da Febbraio.

La serie racconta la storia di Lea, interpretata da Anna Valle, un’infermiera in una fase complicata della sua vita. Eleonora Giovanardi interpreta Anna Galgano, una ginecologa ed ex amica di Lea, attuale compagna dell’ex marito dell’infermiera, il primario Marco, interpretato da Giorgio Pasotti. Fanno parte del cast anche Primo Reggiani, Mehmet Günsür, Daniela Morozzi e Jerry Mastrodomenico.

Vita privata: compagno e famiglia

Eleonora Giovanardi è gelosissima della propria privacy e non condivide quasi mai dettagli sulla sua vita privata e sentimentale. Il suo profilo instagram ha un’impronta prettamente professionale. Se si esclude qualche scatto vacanziero, l’attrice pubblica solo post legati alla sua carriera e ai suoi progetti.