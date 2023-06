Antonia Liskova è un’attrice, moglie di Gabriele Guidi, originaria della Slovacchia.

Gabriele Guidi, chi è la moglie Antonia Liskova

Antonia Liskova è la moglie di Gabriele Guidi, nota per essere attrice di successo. Classe 1977, è nata a Bjonice in Slovacchia. A 18 anni si trasferisce a Roma dove inizialmente lavora come cameriera, ma inizia presto a fare la modella, per poi intraprendere la carriera di attrice. Nel 2003 quando recita in “Incantesimo 6”, a cui seguono “Sospetti” (2003), “Il cuore nel pozzo” (2005) e “L’uomo sbagliato”. In quanto a film, ha recitato in C’era un cinese in coma (2000), La voce – Il talento può uccidere (2013), Sconnessi (2018) e I Liviatani: Cattive Attitudini (2020), La Banda dei Babbi Natale.

Film e fiction

Per quanto invece riguarda i lavori più recenti, citiamo “La voce”, “Sconnessi” e “Parliamo di Lucy”; ma anche in “Nero a metà 2” al fianco di Claudio Amendola e nella terza stagione de “L’allieva”. Nel 2008 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per Riparo. Ha poi fatto parte del cast di Montalbano, Don Matteo, Tutti pazzi per amore, Solo per amore, Mina Settembre e recentemente è stata la co-protagonista della fiction Il Patriarca di Claudio Amendola su Canale 5.

Ex Marito e figli

L’attrice ha sposato a Roma nel 2010 il chirurgo plastico Luca Ferrarese e i due hanno avuto una figlia, Liliana.

L’amore con Gabriele Guidi

Da qualche anno è legata a Gabriele Guidi, il figlio di Jhonny Dorelli e Catherine Spaak. I due si sono sposati nel 2020.