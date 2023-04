Concerto 1° maggio a Roma 2023: chi presenta, chi sono i cantanti che si esibiscono e dove vedere in tv

Concerto 1° maggio a Roma arriva con “Generazione #1M2023”. L’atteso evento nella Capitali vedrà la partecipazione di tanti artisti che si esibiranno per l’intera giornata della Festa dei Lavoratori.

Concerto 1° maggio a Roma 2023: chi presenta

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023. Tuttavia, il 1° maggio è anche il giorno del cosiddetto concertone. A Roma, per la 33esima edizione, si terrà l’evento musicale di ben 9 ore sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Fabrizio Guttuso. Per la sesta edizione consecutiva a condurre l’evento romano ci sarà l’attrice Ambra Angiolini e con lei ecco Biggio, ormai la spalla di Fiorello nel programma Viva Rai2.

Chi sono i cantanti che si esibiscono e dove vedere in tv

Ecco tutti i cantanti che si esibiranno sul palco della Capitale: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo (direttamente dal successo di Mare Fuori), Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, BNKR44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L’Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù a cui si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Maninni, Still Charles e il vincitore del contest “Sicurezza stradale in musica” Hermes. Opening act dalle ore 14.00 con Leo Gassman, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro. Mentre come artista internazionale ci sarà la giovane cantautrice norvegese Aurora.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. Si potrà ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat).