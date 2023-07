Vanessa Van Cartier, chi è la più famosa Drag Queen d’Europa: vita privata, età, Non sono una signora

Chi è Vanessa Van Cartier, la più celebre Drag Queen d'Europa, giudice ed esperta di lipsynch per Non sono una signora.

Chi è Vanessa Van Cartier, celebre Drag Queen belga e giudice di Make up your mind Olanda. Vincitrice di Drag Race Holland nel 2022, la performer esperta di lipsynch è ora nella giuria di Non sono una signora. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Vanessa Van Cartier, vita privata e carriera della celebre Drag Queen

Nata il 3 dicembre 1979, Vanessa Van Cartier, all’anagrafe Vanessa Crokaert, ha 43 anni ed è una Drag Queen belga di origini olandesi, tra le più famose in tutta l’Europa. Da decenni un volto noto del mondo Drag in Belgio e in Olanda, si è fatta conoscere per il suo talento come cantante ed attrice partecipando a moltissimi show e varietà. Eletta Miss Continental nel 2019, Vanessa Van Cartier è stata la prima concorrente transgender di Drag Race Holland. Ha partecipato alla seconda edizione dello show nel 2022, aggiudicandosi la vittoria finale. Negli anni successivi trova la fama nel ruolo di giudice nell’edizione olandese di Make up your mind. Nel 2023 Vanessa approda in Italia, sempre nel ruolo di giudice e di esperta di lipsynch per l’edizione italiana del talent show, Non sono una signora, al fianco di Maruska Starr e Elektra Bionic.

Vita privata e curiosità

Si sa molto poco circa la vita privata di Vanessa Van Cartier, per cui non è noto al momento se sia sentimentalmente impegnata o se abbia mai avuto figli. Non ci sono dettagli al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito ad oggi da oltre 84mila persone. Non tutti lo sanno ma Vanessa è una vera poliglotta, è in grado di parlare ben sei lingue: olandese, francese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo.