Morgan vuole Sanremo, l’attacco ad Amadeus: “Non è un musicista”

Si alza la pressione su Amadeus che, dopo quattro Festival di Sanremo vincenti consecutivi, potrebbe essere costretto a farsi da parte. Dopo le voci di corridoio attorno ad una candidatura di Pino Insegno appoggiata da Giorgia Meloni, si è fatto avanti un altro “pretendente al trono”. Si tratta di Morgan, leader dei Bluevertigo e turbolento personaggio televisivo. Già molto critico della gestione Amadeus in passato, il cantautore ha parlato nuovamente della kermesse in un’intervista concessa al settimanale Oggi.

Morgan ha spiegato come cambierebbe il Festival con lui alla guida, non lasciandosi sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina all’attuale conduttore: “Io che mi occupo di Sanremo? Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo“.

Come andrà a finire per l’edizione 2024? Amadeus continua a prepararsi

Ignorando le polemiche e le tante voci di corridoio, per il momento Amadeus sta continuando a prepararsi per l’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Tanta ironia negli scorsi mesi, come dimostrato dalle scherzose “anticipazioni” rilasciate a Viva Rai 2 di Fiorello: “Il festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno cinque serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del festival di Sanremo 2024”. Per quanto riguarda invece voci più concrete, pare che il conduttore sia impegnato a “corteggiare” Chiara Ferragni. Secondo il settimanale Chi, Amadeus rivuole l’influencer al suo fianco anche nella prossima edizione, stavolta per tutte le serate.