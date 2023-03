Pino Insegno a Sanremo? L’ironia di Fiorello: “Amadeus lo prendiamo noi”

Pino Insegno nuovo conduttore di Sanremo, Fiorello su Amadeus dopo le voci: “Lo prendiamo noi a Teleminkia”. Secondo La Stampa è in arrivo una rivoluzione in casa Rai, con nomi più vicini a FdI e alla linea governativa.

Pino Insegno conduttore di Sanremo 2024, Amadeus in bilico

La Rai è al centro di una tempesta di polemiche dopo le voci di questi giorni, che parlano di una rivoluzione in arrivo che potrebbe far cadere un paio di nomi importanti oltre all’amministratore delegato Carlo Fuortes. In particolare rischierebbero Fabio Fazio, il cui rinnovo al momento pare un’utopia, e persino Amadeus. Reduce dal successo di quattro Festival di Sanremo consecutivi, il conduttore è a rischio a causa delle polemiche che hanno circondato l’edizione 2023. La maggioranza guidata da Giorgia Meloni ha mugugnato per le troppe critiche e prese di posizione politiche nel corso della kermesse, con molti esponenti del governo che hanno minacciato interventi sui vertici Rai.

Secondo l’agenzia di stampa Nova, ci sarebbero già possibili novità: “Il famoso attore, conduttore e doppiatore italiano, Pino Insegno, è stato ricevuto a palazzo Chigi. L’incontro è durato circa mezz’ora”. Il conduttore è notoriamente amico e sostenitore di Giorgia Meloni, al punto di aver partecipato alla campagna elettorale dell’attuale premier. Secondo alcune voci di corridoio potrebbe essere proprio lui il conduttore dell’edizione 2024 del Festival. Secondo La Stampa, infatti, Insegno starebbe scalpitando: “Chiede che tanta sua dedizione alla Meloni porti qualcosa”. Il suo ritorno in Rai era già preventivato, come da lui stesso spiegato in un’intervista a Repubblica: “Torno in Rai perché sono bravo. Niente raccomandazioni, non sono una velina“.

L’ironia di Fiorello: “Amadeus? Lo prendiamo noi a Teleminkia“

Non si è fatta attendere la risposta ironica di Fiorello che ha parlato del possibile addio alla Rai dell’amico Amadeus nel suo Viva Rai 2!. “Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno.” -spiega lo showman- “Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia, che ci farebbe comodo. Ama lascia stare il quinto Festival! Riposati!”.

Fiorello ha poi preso in giro lo stesso Insegno, immaginando un suo ipotetico discorso di apertura a Sanremo 2024 con la voce di Aragorn, personaggio de Il Signore degli Anelli doppiato proprio dal conduttore: “Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti. Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l’orchestra! E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia!“.