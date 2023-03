Chiara Ferragni in mutande in giro per Milano: polemiche per il look che non viene apprezzato

Chiara Ferragni in mutande si è mostrata tra le strade di Milano ma anche, ovviamente, sui social. L’influencer ha presentato un look stravagante che non è passato inosservato ma che ha attirato in particolare numerose critiche.

Chiara Ferragni in mutande in giro per Milano

Chiara Ferragni ha stretto un altro look stravagante e si è mostrata pubblicamente per le strade di Milano. La nota influencer indossava mutande, coperta solo da un collant velato, giacca di pelle, sneakers e cappellino. Inoltre, la Ferragni ha pubblicato su Instagram un post in cui mostra il look di inizio settimana, targato Louis Vuitton.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Polemiche per il look che non viene apprezzato

Tuttavia, il look stravagante dell’influencer non è piaciuto a tutto tanto da essere arrivate diverse critiche e commenti negativi. “Ma combinata così per andare dove? Mi auguro solo per fare foto”, ha commentato un’utente. “Chiara Ferragni vi consiglia la moda spaventa passeri per la primavera 2023. E quante povere cretine che le andranno dietro…”, ha aggiunto un altro.

E poi altri: “Dovrebbe essere una trend setter e si veste così?”. “Ma è moda questa?”, “Se andiamo in giro per Milano così, ho paura solo a pensare cosa possa succedere”. Qualcuno è stato più ironico: “In giro con le mutande, non ce la posso fare…Candida presa nella metro in 3, 2, 1…via!” oppure “Uscire in mutande è un’ottima alternativa quando non si ha nulla da mettere”.

LEGGI ANCHE: Noemi Bocchi in bikini pubblica lo scatto sui social ma subito viene eliminato