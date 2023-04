Vinitaly, la premier Giorgia Meloni visita la mostra di Verona dedicata al vino italiano. E lancia l’idea di un “liceo del made in Italy”.

Vinitaly, Giorgia Meloni: “Penso ad un liceo del Made in Italy”

Nel corso della sua visita alla fiera più importante d’Italia dedicata al vino italiano, Giorgia Meloni ha presenziato per dare sostegno ai produttori e a tutto il settore. “Per il Governo è un dovere sostenere questo settore perché funziona anche grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità – ha detto a riguardo la premier – e l’impegno del Governo è anche con i provvedimenti che abbiamo immaginato non solo per le imprese, per i giovani e per un ricambio generazionale” ha detto la premier al suo arrivo.

L’idea del liceo del Made in Italy

Giorgia Meloni, parlando agli studenti durante la premiazione di un concorso enologico destinato agli istituti agrari, ha rimarcato che “per me questo è il liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura”, ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al “liceo del made in Italy”. “C’è una storia, una letteratura, una filosofia del vino che è un pezzo essenziale e identitario della nostra Nazione – ha detto ancora Meloni – quindi non poteva mancare la presenza del governo. Sarà una giornata lunga e sicuramente molto affascinante. Noi siamo primi produttori al mondo, secondi consumatori al mondo, terzi esportatori al mondo. E questo settore funziona soprattutto anche grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità”, ha concluso.