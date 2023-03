Bugo contro Morgan, la polemica continua: “Non sei un cantautore come me”

Bugo contro Morgan: continua il confronto polemico tra i due a distanza dopo il famoso litigio al Festival di Sanremo nel 2020. Bugo, dopo un lungo periodo di silenzio, ha voluto rispondere attraverso il suo canale Instagram.

Bugo contro Morgan, la polemica continua

Bugo è tornato a parlare del suo rapporto ormai rotto definitivamente con Morgan. Soprattutto, ha voluto rispondere dopo un lungo periodo di silenzio, in cui Morgan invece non ha mai smesso di continuare ad infiammare la polemica tra i due. Bugo ha scelto le storie di Instagram per rispondere anche alle recenti frecciatine lanciate da Morgan.

“Non sei un cantautore come me”

“Uè Morganetto, chi si rivede”, esordisce Bugo su Instagram. “C’è stata la pandemia, quindi per tre anni non mi andava di parlare dei cazzi nostri tra me e te e di rispondere alle stronzate che dicevi. La gente moriva, perché devo alimentare una polemica mentre la gente moriva? Ma a te che cazzo te ne frega della gente che muore? O della mascherina? Artistoide”.

“Mi dicono che ancora settimana scorsa fai interviste e mi citi, perché vuoi il titolone, sennò non ti caga più nessuno. L’unico che ti caga è il politico di turno, perché è questo quello che fai: hai bisogno del politichetto di turno, sgorbietto, che ti dà il programmino sulla Rai così sei contento. Tanto come compositore sono 20 anni che non fai un cazzo, non sei mai stato un cantautore, avresti voluto esserlo, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me”.

“Ora sei diventato una sorta di storico della musica, un compositore di corte. Che pensa di affabulare la gente con le tue cazzate, mezze inventate e mezze buttate lì. Almeno quello te lo concedo, sei talmente involuto… ma basta parlare di me nelle interviste e in televisione. La pandemia è finita e ora ti rispondo”. E su quanto è accaduto all’Ariston tre anni fa: “Hai detto che ti ho bullizzato, ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite. Ti rendi conto quanto sei ridicolo e che figure di merda fai da vent’anni? Hai bisogno del politico che ti dà il programmino, come si chiama, Strascemo?”. Infine, l’ultima stoccata: “Volevo ricordati un’altra cosa: tu non sei Sergio Endrigo, non sarai mai un cantautore”.

