Fiorello nella bufera dopo una battuta su Tommaso Zorzi

Fiorello nella bufera dopo una battuta fatta verso Tommaso Zorzi nel corso del programma “Viva Rai 2” in onda al mattino. La vicenda nasce quando lo showman siciliano ha detto una frase sconveniente al ballerino Tommaso Stanzani, ex fidanzato proprio di Tommaso Zorzi.

Il fatto è avvenuto giovedì 23 marzo su “Viva Rai 2”, quando Fiorello si è lasciato scappare una battuta a Tommaso Stanzani rivolta al suo ex fidanzato Tommaso Zorzi. La frase incriminata di Fiorello, in particolare, è la seguente “ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera” in riferimento al fatto che il Governo guidato da Giorgia Meloni si è detto più volte contrario ad aprire alla possibilità di figli per le coppie omosessuali.

La reazione di Tommaso Zorzi e del web

La battuta di Fiorello, però, arriva dopo alcune dichiarazioni di qualche giorno fa dello stesso Zorzi che, parlando a cuore aperto ai suoi follower, aveva ammesso: “Sono gay, voglio diventare padre ma in Italia non posso”. Alle parole di Fiorello, però, ha voluto rispondere anche lo stesso Zorzi con una storia sul suo profilo Instagram: “a volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie” ha infatti rimarcato. Anche il mondo social che segue Zorzi, dopo la battuta di Fiorello, ha voluto schierarsi con l’ex gieffino: “Schifo! Se tolgono i diritti a te, che fai?”.