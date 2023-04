Trentino-Alto Adige, runner morto in un bosco

La giornata di Giovedì 6 Aprile sta regalando m0lte notizie spiacevoli, soprattutto legate ai decessi. In Trentino-Alto Adige è stato trovato il corpo di un runner morto in un bosco, quasi sicuramente a causa dell’aggressione di un animale.

Sono in corso accertamenti.

Runner trovato morto in un bosco

Una notizia di qualche ora fa che ha scosso molte persone. La vittima è un giovane ragazzo di 26 anni di nome Andrea Papi. Il corpo del runner è stato trovato senza vita in un bosco della val di Sole. Sul cadavere si scorgono – in maniera evidente – i segni di qualche animale che lo ha certamente ferito, procurandogli la morte. Si ipotizza che si tratti di un orso, incrociato sulla strada. A portare questa tesi sono soprattutto gli abitanti della zona, i quali negli ultimi mesi hanno segnalato diversi avvistamenti di questi animali. Tra l’altro un mese ci fu un caso simile.

Il ragazzo era uscito di casa nel primo pomeriggio per dedicarsi alla classica “seduta di allenamento”, senza però mai far ritorno. Dopo essere passato un po’ di tempo, è stata la compagna a chiamare le forze dell’ordine e a far presente la situazione, visibilmente preoccupata. Le ricerche sono partite subito, nella serata di ieri – Mercoledì 5 Aprile – da parte dei vigili del fuoco della zona, della compagnia di Cles – munita di unità cinofile – e degli stessi carabinieri.

Proprio durante la notte è stato rinvenuto il corpo, ormai senza vita, del giovane ragazzo. Una tristissima vicenda su cui indaga Maurizio Fugatti, Presidente della provincia di Trento, che sta incontrando i vari sindaci. L’ipotesi – molto certa – dell’aggressione di un animale selvatico potrà essere confermata o smentita dai medici legali.

Una cosa è certa: la zona del Trentino non è nuova a questi eventi e la presenza di determinati animali è ormai nota. Bisognerà cercare di trovare una soluzione per evitare situazioni analoghe.