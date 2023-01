Melissa Satta e Matteo Berrettini paparazzati insieme: è nuovo amore?

Due vip dalle storie d’amore travagliate

Melissa Satta e Matteo Berrettini paparazzati insieme

Il campione di tennis e l’ex velina sono stati fotografati mentre erano insieme a notte fonda (erano le 4:30) dopo una cena mentre salivano sull’auto della showgirl per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata.La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della Satta.