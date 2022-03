Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sposano (pure nel Metaverso)

Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sposano ma la notizia è che lo faranno in modo davvero originale per essere vicini ai fans.

Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sposano: la notizia però è un’altra. Infatti, i due hanno deciso di sposarsi non solo di persona ma anche in un’altra modalità.

Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sposano

Il calciatore Kevin Prince Boateng e l’influencer Valentina Fradegrada si sposano il prossimo 11 giugno. In un’intervista il calciatore, ex Milab, ha raccontato com’è nata la proposta: “A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta – ha raccontato Boateng -.

Però in quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando (ride, ndr). La seconda volta l’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta “Marry Me””.

Il calciatore è al suo terzo matrimonio. Il primo nel 2007 con una ragazza tedesca ma di origini italiane, madre del primo figlio di Boateng.

Poi la famosa relazione con la showgirl Melissa Satta, con cui nel 2014 ha avuto il suo secondo figlio e che ha sposato nel giugno 2016. Nel 2020 anche questo matrimonio si è concluso. Per l’influencer Valentina si tratta della prima volta.

Matrimonio anche nel Metaverso

La notizia però è che i due si sposeranno, non solo dal vivo, ma anche nell’universo online del Metaverso. L’influencer Valentina- che è anche imprenditrice, dj e cinque volte campionessa di Wushu kung fu – a Vanity Fair ha rivelato: “Ci siamo affidati al prezioso aiuto di Enzo Miccio, wedding designer, che ci sta supportando in ogni nostra scelta.

E poi non ci sposeremo solo nella realtà, ma anche nel Metaverso“.

L’influencer non è nuova a questo mondo virtuale e aggiunge che sarà un modo per far partecipe ai molti fans il giorno delle nozze: “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio con i nostri fans”.

