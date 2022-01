La showgirl Melissa Satta, dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, si è fidanzata con Mattia Rivetti. Ma chi è il fidanzato di Melissa Satta e cosa sappiamo di lui?

Melissa Satta, chi è il fidanzato

Mattia Rivetti, fidanzato della showgirl Melissa Satta, ha 34 anni ed è il nipote di Carlo Rivetti. Imprenditore affermato, è l’ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Di lui si hanno pochissime informazioni, anche perchè è una personalità che non ama stare molto i riflettori ed è molto schivo.

Al momento i due non abitano insieme ma hanno manifestato in alcune interviste la volontà di voler allargare la famiglia insieme. Dopo aver lasciato il calciatore Boateng, Melissa Satta ha dichiarato che è sua intenzione riprendersi in mano la propria vita come sia come donna che come mamma.

I due paparazzati

Mattia Rivetti e Melissa Satta sono stati visti insieme in diverse occasioni e in particolari sono stati fotografati insieme in Sardegna.

Mattia Rivetti su Instagram ha un profilo privato, mentre la showgirl a volte posta foto insieme al suo nuovo compagno che sembrerebbero averle ridato una serenità che in precedenza aveva perso.