Secondo alcune voci che corrono sui social, la domanda tra gli appassionati di gossip è sempre più martellante: Melissa Satta e Steven Zhang, presidente e proprietario dell’Inter, sono fidanzati?

Melissa Satta e Steven Zhang sono fidanzati? La domanda sui social corre veloce, ma più che altro per un motivo. Melissa Satta, che in passato ha avuto una storia d’amore con Kevin Prince Boateng, è tornata al centro del gossip per una presunta frequentazione con il presidente dell’Inter. La bomba gossip è stata lanciata ancora una volta da Dagospia, che aveva anche fatto uno scoop in merito alla crisi dell’amore e del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi (poi rivelatasi veritiera).

Il segnale sui social

Il fatto che la nota showgirl possa avere un qualcosa oltre l’amicizia con il presidente dell’Inter Steven Zhang lo si è desunto anche da un complemento social fatto da Melissa Satta al numero 1 dell’Inter. Un complimento che, in particolare, sarebbe arrivato per il successo in Supercoppa Italiana dell’Inter nel derby contro il Milan.

Quella tra Melissa Satta e Steven Zhang diventerà davvero la nuova storia gossip dell’anno? Per avere una risposta a questa domanda non resta che attendere i mesi successivi.