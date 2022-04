Chi è Nicola Peltz, futura moglie di Brooklyn Beckham. L’attrice, ereditiera e modella 27enne sposerà il figlio del noto campione inglese il 9 aprile 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e carriera.

Chi è Nicola Peltz, futura moglie di Brooklyn Beckham

Nata a Westchester County, nella contea di New York, il 9 gennaio 1995, Nicola Anne Peltz ha 27 anni ed è la futura moglie di Brooklyn Beckham. Le nozze tra la giovane attrice e modella e il figlio del celebre ex calciatore David Beckham sono in programma per il 9 aprile 2022, dopo ben due rinvii dovuti alla pandemia da Covid-19.

Nicola Peltz è una ricca ereditiera, figlia dell’ex modella Claudia Heffner e del miliardario Nelson Peltz, proprietario, secondo alcune stime del 2021, di un patrimonio netto di 1.7 miliardi di dollari. Nicola è cresciuta in una famiglia numerosa, con quattro fratelli più grandi, due fratelli più giovani e una sorella.

Comincia la sua carriera nel cinema nel 2006, con un piccolo ruolo in Conciati per le feste. Nel 2010 ha il suo primo ruolo centrale, sotto la direzione del regista M.

Night Shyamalan. Recita nel ruolo della coprotagonista Katara ne L’ultimo dominatore dell’aria, discussa trasposizione live action dell’omonima serie animata. Negli anni successivi lavora con Michael Bay nel quarto e quinto film della saga Transformers, e con il modello Alex Pettyfer nel suo primo film da regista, Back roads. Nicola Peltz ottiene anche alcuni ruoli televisivi: appare in molti episodi di Bates Hotel e in due puntate della serie tv Marvel Inhumans.

Nicola Peltz non ha ancora avuto la sua grande occasione al cinema, ma è riuscita comunque a crearsi un ampio seguito sui social.

Il suo account Instagram conta oltre 2 milioni di fan ed è in continua ascesa. Nel suo profilo annuncia di volersi mettere alla prova anche come regista e scrittrice.

Vita privata: vecchi amori, matrimonio

In passato Nicola Peltz è stata sentimentalmente legata a Justin Bieber e Anward Hadid. Conosce Brooklyn Beckham nel 2020, ad una festa organizzata da Leonardo Di Caprio. La coppia si frequenta per un anno, trascorrendo insieme molti mesi in lockdown a New York.

Poi arriva l’ufficializzazione della loro storia su social, seguita nove mesi dopo dalla proposta di matrimonio di Brooklyn. “Sono la donna più fortunata di sempre” ha scritto Nicole su Instagram in risposta alle congratulazioni di Victoria Beckham, sua futura suocera. La cerimonia, dopo i tanti rinvii, sarà celebrata a Palm Beach, in Florida, secondo il rito ebraico.