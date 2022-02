Insigne: moglie Genoveffa “Jenny” Darone e figli

Insigne, moglie e figli: ecco chi sono i componenti della famiglia del calciatore azzurro che per il suo futuro ha scelto il Canada

Insigne, moglie e figli del calciatore del Napoli. Abitano nella città partenopea anche se ancora per pochi mesi, visto che l’attaccante azzurro ha accettato un contratto milionario in Canada, per cui si trasferirà tutta la famiglia Insigne.

Insigne: moglie e figli, chi sono

Lorenzo Insigne è sposato con Genoveffa Darone, conosciuta con il nome Jenny. È originaria della provincia di Napoli. Jenny Darone è nata esattamente il 24 settembre 1993 a Frattamaggiore.

Lo stesso quartiere dell’attaccante del Napoli. pare che i due si conoscono da piccoli, poi nel tempo si sono rincontrati. La donna prima di fidanzarsi con Insigne lavorava con la cugina in un negozio specializzato in prodotti per la cura dei capelli.

Dopo soli 7 mesi di fidanzamento, il matrimonio si è celebrato il 31 dicembre 2012. Oggi i due sono una delle coppie più belle nel mondo del calcio e sono diventati genitori di due bambini Carmine e Cristian.

La moglie di Insigne è apparsa anche in televisione, nel programma televisivo de Le Iene, in cui si è resa complice di uno scherzo ai danni del marito. Uno scherzi che fece scaturire una grande polemica sui social per la gelosia eccessiva del calciatore, che vuole che la moglie sia sempre a casa ad aspettarlo.

LEGGI ANCHE: Chi è Lorenzo Insigne: rinnovo, stipendio, età, altezza, moglie, figli, tatuaggi