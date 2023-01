Max Giusti, chi è la moglie Benedetta Bellini

Max Giusti, giornalista e conduttore televisivo, tornerà nel gennaio 2023 su Rai 2 con la trasmissione Boss in Incognito. Ma chi è la moglie di Max, Benedetta Bellini? Ecco cosa sappiamo della moglie di Max Giusti.

Max Giusti, chi è la moglie

Max Giusti, ex compagno della famosa giornalista Selvaggia Lucarelli, attualmente è sposato con Benedetta Bellini. Della coppia non sappiamo moltissimo, perchè i due sono davvero molto riservati, ma sappiamo che lei non fa parte del mondo dello spettacolo e che preferisce rimanere lontana dalle telecamere.

Per quanto riguarda il lavoro di Benedetta, sappiamo che a Roma gestisce con il marito un club di tennis, sport che entrambi amano molto. I due sono, infatti, molto appassionati di questo sport e non perdono occasione anche per allenarsi insieme per tenersi in forma.

Figli

Dalla relazione tra Max e Benedetta sono nati due figli: Matteo, nato il 23 novembre del 2010 e Caterina, nata il 9 luglio del 2012.

La famiglia oggi vive a Roma.

Matrimonio

La coppia si è sposata il 4 luglio del 2009 a Ostia Antica e poi, come viaggio di nozze, ha scelto di andare a visitare il Sudafrica. Prima del matrimonio, però, erano stati fidanzati per 4 anni.