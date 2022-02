Max Angioni, chi è il comico di Zelig concorrente di LOL? Instagram, Gesù, Italia’s Got Talent

Chi è Max Angioni, comico di Zelig e concorrente della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori. Secondo classificato ad Italia’s Got Talent 2021, ha stregato gli italiani con la sua simpatia ed autoironia. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Max Angioni, vita privata e carriera

Nato a Como nel 1990, Max Angioni ha una lunga carriera nel mondo del cabaret. Ha iniziato il suo percorso teatrale subito dopo il liceo.

Nel 2010 si unisce alla Compagnia del Teatro in Centro, con la quale recita per ben dieci anni. Nel 2014 fa esperienza all’estero, partecipando a Mimetic Festival di Londra, fiera per cabarettisti ed artisti teatrali emergenti, e al Fringe Festival di Edimburgo. Nel 2018 sale per la prima volta sul palco di Zelig Time, facendosi notare con sketch legati a serie e film della cultura pop, come Star Wars e Game of Thrones.

Da Gesù ad Italia’s got talent a LOL 2

Nel 2021 raggiunge il grande pubblico partecipando ad Italia’s got talent. Max Angioni conquista i giudici e il pubblico con un simpaticissimo monologo su Gesù: “Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio. Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar“.

Nel corso dell’undicesima edizione del talent, il comico comense diventa un vero e proprio beniamino del pubblico. Angioni arriva in finale e ottiene il secondo posto, con il 14,59% delle preferenze, appena dietro al primo classificato, il mago Stefano Bronzato. Nello stesso anno torna a Zelig, portando sul palco Kevin Scannamanna, esilarante personaggio con un curriculum pieno di partecipazioni a trasmissioni tv, come Masterchef o L’Isola dei Famosi.

Nel 2022 è nel cast di concorrenti della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori, game show comico di Prime Video, insieme a Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e il Mago Forest. Angioni, entusiasta e sorpreso dalla “chiamata” dello staff di Amazon, ha giustificato il tutto con la sua solita autoironia: “Avevano finito i soldi”.

Vita privata: fidanzata, instagram

Non è dato sapere se Max Angioni ha una fidanzata o meno. Non vi sono segnali al riguardo sul suo profilo Instagram, che conta quasi 170mila follower. La maggior parte dei suoi post sono dedicati al suo lavoro e a sketch comici esclusivi, come la serie dedicata ai messaggi motivazionali.