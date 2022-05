Ambra Angiolini, nuovo fidanzato dopo Max Allegri? Foto

Ambra Angiolini ha già dimenticato Massimiliano Allegri? Secondo quanto riportato da Diva e Donna parrebbe proprio di sì.

Ambra Angiolini, nuovo fidanzato dopo Max Allegri?

Ambra Angiolini avrebbe un nuovo amore dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri. A diffondere la notizia è stato il settimanale Diva e Donna, che su Instagram ha diffuso uno scatto che immortala la conduttrice mentre bacia un uomo di cui ancora non si sa l’identità.

Secondo Diva e Donna i due si frequenterebbero “da poche settimane”.

L’incontro per un pranzo

Ambra Angiolini e questo suo nuovo uomo misterioso sono stati ripresi da Diva e Donna mentre mangiano qualcosa insieme e poi si scambiano un bacio. Secondo la rivista di gossip, il misterioso cavaliere sarebbe quasi sicuramente la nuova fiamma della conduttrice, che a breve sarà ad X Factor.

La storia d’amore (finita) con Max Allegri

Ambra Angiolini è stata per diverso tempo con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri e la loro storia d’amore è stata per anni sulle prime pagine dei giornali di gossip. La rottura insanabile nel 2021 tra i due è arrivata dopo anni e non è stata in alcun modo sanabile. Secondo quanto riferito dalle riviste rosa i due si sarebbero lasciati a seguito del tradimento arrivato da Allegri e ciò avrebbe fatto soffrire Ambra moltissimo. Ora pare che Ambra abbia trovato un nuovo fidanzato e una nuova fiamma.

Sarà davvero così?