Max Angioni: miracolato, su Italia 1 lo show del comico. Anticipazioni e tour 2023 nei teatri

Max Angioni: miracolato è il titolo dello spettacolo del comico che arriva in televisione su Italia 1 in prima serata martedì 30 maggio. Inoltre, Angioni sta portando il suo spettacolo nei teatri in diverse città italiane.

Max Angioni: miracolato, su Italia 1 lo show del comico

Max Angioni: miracolato è il titolo dello show del comico che arriva su Italia 1 in prima serata. Max Angioni dalla conduzione delle Iene torna con i suoi spettacoli che lo vedono assoluto protagonista. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, porta in scena Miracolato, il suo nuovo spettacolo che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano.

Nello spettacolo il comico porta alcuni suoi temi forti in quello che sarà un vero e proprio viaggio divertente: parlerà, infatti, si “miracoli” televisivi, il suo rapporto con i social network, lo sport e soprattutto il mondo televisivo.

Tour 2023 nei teatri

Il comico parte con il suo tour 2023 in giro per i teatri delle città italiane. Ecco le prossime date e tappe del tour che vedranno il comico in giro a portare il suo spettacolo e conquistare risate ed applausi del pubblico. I biglietti possono essere acquistati sulla piattaforma di ticketone.