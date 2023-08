Mattia Zenzola si candida per Ballando con le stelle: “Vorrei partecipare”

Mattia Zenzola si candida per la nuova edizione di Ballando con le stelle: “Mi piacerebbe partecipare”. Il vincitore di Amici 22 ha confessato il suo interesse per il talent show condotto da Milly Carlucci: “È un programma che mi piace, perché no?”.

Mentre sul web circolano già le prime voci e conferme per il cast di Ballando con le stelle 2023, il vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola fa sognare i suoi fan con la sua possibile candidatura. Il ballerino, intervistato da SuperGuidaTV, si è detto particolarmente interessato al programma di Milly Carlucci, non escludendo una sua partecipazione: “Non mi dispiacerebbe. È un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. È un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?“. Una porta aperta, quindi, per la produzione del talent show, che potrebbe assicurarsi il ritorno in tv di uno dei personaggi più amati della scuola di talenti di Maria De Filippi.

Le conferme nel cast, i concorrenti già annunciati

Alcune recenti e pressanti voci in circolo sul web parlano di ben quattro vip già confermati per il cast di Ballando con le stelle 2023. Secondo queste indiscrezioni vedremo sulla pista da ballo niente meno che Teo Mammuccari, Simona Ventura, Bobby Solo e Bruno Barbieri. Ne è sicuro il giornalista di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, che lo ha annunciato su Twitter: “Una scatenata Milly Carlucci prova a “depistare” ma il cast prende forma.”.