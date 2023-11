Mario Cusitore, chi è il corteggiatore di Uomini e Donne: vita privata, carriera, Ida Platano

Chi è Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano ad Uomini e Donne. Noto speaker radiofonico, ha subito attirato l’attenzione della neo-tronista. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Mario Cusitore di Uomini e Donne, vita privata e carriera del corteggiatore

Nato e cresciuto a Napoli, Mario Cusitore ha 44 anni ed è un corteggiatore ad Uomini e Donne. Prima del suo esordio in tv Cusitore si è guadagnato una certa fama lavorando come speaker radiofonico per l’emittente napoletana Radio Kiss Kiss. Il corteggiatore ha inoltre un passato nel basket professionistico: in gioventù ha vestito le maglie di molte squadre militanti in serie minori. Il suo profilo Instagram mette in mostra un’altra sua grande passione, quella per la palestra e il fitness. Le informazioni sulla sua vita privata e sentimentale, per il momento, sono ancora limitate. Negli studi di Uomini e Donne Cusitore ha rivelato di non essere fidanzato e di non avere figli.

La corte ad Ida Platano: “Mi ha colpito la tua dedizione”

Non c’è due senza tre per Ida Platano, al suo terzo tentativo da protagonista nel dating show di Maria De Filippi in cerca dell’uomo giusto. Mario Cusitore sembra aver colpito particolarmente la dama, che ha deciso di accoglierlo nella sua vasta schiera di corteggiatori. Il 44enne si è presentato ad Ida lodando la sua dedizione: “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo qualcosa. Ciò che mi ha colpito è la tua dedizione. Dal video, ti preoccupavi di tuo figlio e di una persona importante vicino a lui. Conservi ancora questo valore che, qualche volta, va perso. Spero di poter restare qui”.