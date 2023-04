Claudio Amendola riprende a parlare del suo divorzio: “È un gran peccato”

Un discorso ormai ripreso più volte quello di Claudio Amendola che è tornato a parlare del divorzio con Francesca Neri, dopo una unione lunga 25 anni.

L’attore romano si racconta, ancora una volta, stavolta a Verissimo.

Claudio Amendola sul divorzio: rammarico e tristezza

Dopo averne parlato a Belve, l’attore 60enne ha voluto riaprire un capitolo che gli sta molto a cuore, ovvero quello della separazione da Francesca Neri, con cui ha condiviso ben 25 anni della sua vita.

Claudio Amendola così, ospite della trasmissione Verissimo, è tornato a parlare del suo divorzio:

“Non credevo di poter interrompere la nostra storia, ma è successo. Con Francesca ho scritto il libro più bello della mia vita. Le vorrò bene per sempre, più che bene”.

Dalle sue prime parole non mancano tristezza e rammarico, che l’attore romano trasmette in maniera sincera.

Si è poi soffermato sul fatto che possa, in futuro, anche pentirsi di quanto accaduto:

“Sono dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che avevamo.Alcune decisioni per quanto dolorose, se vengono prese, hanno delle motivazioni. La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato”.

Come dimostrato anche da Claudio Amendola, a volte la vita ci mette davanti ad un bivio e bisogna saper prendere una decisione.

Ha infine concluso parlando di sé adesso, tra progetti e impegni:

“Non c’è stato nessun tipo di sciacallaggio ma solo un grandissimo rispetto per me e Francesca. Questo, credo, sia dipeso da quanto ci siamo rispettati io e lei per 25 anni. Ho tantissimo lavoro, sul quale mi sto appoggiando tanto in questo periodo, ho i figli, i nipoti”.

Un modo come un altro per distrarsi e provare a farsi forza, con l’obiettivo di affrontare – e superare – al meglio questo periodo.