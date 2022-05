Matilda De Angelis, chi è l’attrice: fidanzato, fratello, Sanremo, Instagram, Elisa

Chi è Matilda De Angelis, attrice e cantante bolognese. Classe 1995, ha recitato in diversi prodotti cinematografici e televisivi ed è apparsa in molti videoclip. Nel 2021 è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata. Chi è il suo fidanzato? Chi è suo fratello? Che malattia ha avuto?

Chi è Matilda De Angelis, vita e carriera dell’attrice

Nata a Bologna l’11 settembre 1995, Matilda De Angelis ha 26 anni ed è un’attrice e cantante italiana in ascesa.

Inizialmente puntava a perseguire una carriera musicale ma, dietro consiglio di un amico, decide di partecipare in giovane età ad un provino per un film con Stefano Accorsi. La sua audizione colpisce il regista Matteo Rovere che la scrittura come protagonista nel suo Veloce come il vento. Grazie alla sua interpretazione nel suo primo film, De Angelis vince il premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest e ottiene una candidatura come miglior attrice ai David di Donatello 2017.

Nel corso della sua carriera da attrice, si fa spazio sia al cinema che in televisione. Tra i suoi lavori più recenti sul grande schermo spiccano L’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney Sibilia, Il materiale emotivo di Sergio Castellitto e Atlas di Niccolò Castelli. In tv ha recitato nella miniserie The Undoing – Le verità non dette, diretta da Susanne Bier, e in Leonardo, show della Rai dedicato alla vita di Leonardo Da Vinci. Nel 2021 è tra le co-conduttrici della settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

Sale sul palco dell’Aristo durante la prima serata della kermesse, affiancando Amadeus e Fiorello. È possibile seguire i suoi futuri progetti e sprazzi della sua quotidianità sul suo profilo Instagram, dove ha oltre 600mila follower.

Matilda De Angelis canta insieme ad Elisa: ecco il singolo Litoranea

Matilda De Angelis ritorna alle sue radici musicali e canta insieme ad Elisa il nuovo singolo della celebre cantante, Litoranea. Con l’estate ad un passo arriva un pezzo che potrebbe diventare la nuova hit della stagione.

Per l’attrice è un ritorno alle sue origini della cantante, ma non è la prima volta che partecipa ad un progetto simile. È infatti apparsa in diversi videoclip musicali, tra cui Tutto qui accade dei Negramaro e Felicità puttana dei Thegiornalisti. Nel suo curriculum vanta inoltre diversi singoli da solista e un paio d’album in studio con la sua prima band, i Rumba de Bodas.

Vita privata: chi è il suo fidanzato?

Per quanto non ci siano notizie confermate sulla vita sentimentale di Matilda De Angelis, sono in molti a sostenere una certa teoria su un suo possibile amore. Alcuni paparazzi, infatti, hanno avvistato l’attrice in atteggiamenti molto complici con un suo collega, Pietro Castellitto, suo compagno di set nella serie Netflix Robbing Mussolini. Per il momento non ci sono notizie certe su una loro possibile tresca, ma per il settimanale Chi è possibile che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

Curiosità su Matilda De Angelis: fratello, malattia

Forse non tutti sanno che Matilda De Angelis ha un fratello minore che ha seguito le sue orme. Si tratta di Tobia De Angelis, attore classe 2000 già apparso in diverse produzioni cinematografiche e televisive. Di recente ha recitato da protagonista nella commedia horror Il mostro della cripta ed ha avuto un ruolo prominente nel film drammatico Il giudizio.

In passato, Matilda De Angelis ha dichiarato di aver sofferto di una malattia in gioventù.

In un’intervista ha infatti confermato di aver faticato molto per superare un disturbo alimentare: “La mia adolescenza è stata segnata dall’anoressia. Più di una causa, a partire dal bisogno d’attenzione e affetto. Era un modo drastico per farmi vedere. Quando hai quindici anni è tutto molto drammatico, dal rapporto con i genitori a quello con il ragazzo che ti piace. È facile finire con il non accettarsi”. Inoltre, durante le conferenze stampa prima del Festival di Sanremo 2021, l’attrice ha confessato di aver sofferto per tre anni della sindrome dell’impostore. Chi soffre di questa condizione psicologica trova difficile accettare i propri successi come meritati e non riesce a riconoscere il proprio valore.