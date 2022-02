Sergio Castellitto è il generale Dalla Chiesa nella nuova fiction

Sergio Castellitto interpreta Dalla Chiesa, il generale ucciso dalla mafia siciliana nel 1982. La fiction è un prodotto della Rai e arriverà in televisione nei prossimi mesi.

Sergio Castellitto nei panni di Dalla Chiesa

In queste settimane l’attore e il regista Sergio Castellitto sta girando la nuova fiction nei panni del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia siciliana il 3 settembre 1982.

La fiction è targata Rai e dedicata dunque a Dalla Chiesa, ucciso con la moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo in un agguato di Cosa nostra.

La regia è affidata a Lucio Pellegrini. Le riprese sono iniziate già ad ottobre 2021, le scene sono girate in Sicilia: Dalla Prefettura in via Cavour a Villa Pajno, fino alla caserma dei carabinieri di corso Vittorio Emanuele. La scena dell’agguato in via Carini è stata girata nella zona della stazione Lolli, scelta per ricostruire la tragica sera del 3 settembre del

La trama della fiction raccontata dal figlio del generale

In un’ intervista a raccontare la trama della fiction è stato il figlio del generale: “La serie non parte da Palermo, ma da mio padre – racconta il figlio Nando Dalla Chiesa al quotidiano – Rispetto alle fiction del passato questa indaga con molta cura e sensibilità sulla figura di padre, si misura con la sua psicologia, entra nella complessità del personaggio e la licenza poetica della narrazione cinematografica non entra in conflitto con i fatti, cosa molto rara”.

LEGGI ANCHE: Carlo Alberto Dalla Chiesa vita privata: moglie e figli del generale