Chi è Alessio La Padula, presunto amante di Ilary Blasi secondo Fabrizio Corona

Alessio La Padula presunto amante di Ilary Blasi secondo il re dei paparazzi Fabrizio Corona? Secondo Fabrizio Corona sì, tanto che martedì 13 settembre, prima del blocco dell’account Instagram, Fabrizio Corona aveva insinuato proprio questo. Ma chi è l’ex ballerino di Amici, Alessio La Padula?

Leggi anche: Chi è Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che incastrava i vip

Chi è Alessio La Padula

Alessio La Padula, nato il 4 settembre 1996, potrebbe essere stato secondo Fabrizio Corona un amante di Ilary Blasi.

Nato ad Eboli (in Provincia di Salerno) ha un ottimo rapporto con la madre e il fratello e proprio a loro due dedicò l’ingresso nella scuola di Amici. Fin da piccolo la danza è la sua passione, tanto che soli 10 anni comincia a ballare, seguendo il sogno di diventare un ballerino professionista. A 14 anni entra al Russian Ballet College per poi continuare a studare ballo a Lione, in un noto conservatorio.

Tornato in Italia, decide di partecipare ad Amici, programma di Maria De Filippi cui successivamente diventa ballerino professionista. Alessio per un periodo ha fatto uno stage anche alla Parsons Dance di New York.

Alessio La Padula presunto amante di Ilary Blasi?

Alessio La Padula, secondo Fabrizio Corona, è stato un amante di Ilary Blasi. Il suo nome è stato accostato a quello di Ilary Blasi dopo la rottura da Francesco Totti perchè tra i due infatti si sono registrati dei like e dei cuori su instagram soprattutto negli ultimi mesi.

Martedì 13 settembre, invece, la rivelazione sulla sua pagina Instagram del re del gossip Fabrizio Corona: i due, secondo Corona, sono stati complici quando ancora Ilary era assieme a Francesco Totti. Una ricostruzione che, però, Alessio La Padula ha rimandato al mittente: “Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati.

Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”