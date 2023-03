Daniele Scardina come sta: gli aggiornamenti di Giles Rocca sulle condizioni del pugile

Daniele Scardina come sta: il pugile si trova ancora in ospedale dopo l'intervento. Un suo amico ha dato degli aggiornamenti.

Daniele Scardina come sta: si trova ancora ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Le condizioni del pugile non sono affatto buone dopo l’intervento chirurgico subito. Scardina ha avuto un malore dopo il suo ultimo allenamento. Ecco come sta il pugile dopo gli ultimi aggiornamenti da parte di un amico. Il suo manager aveva dichiarato all’Ansa che “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio”.