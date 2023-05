Oroscopo settimanale Paolo Fox 5-11 giugno, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 5 all’11 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra in questi primi giorni di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 5 all’11 giugno, le previsioni per tutti i segni

Con l’avvicinarsi dell’estate si alzano le temperature, ma gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano con l’inizio di giugno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 5 all’11 giugno?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Parlare chiaro è l’unica via possibile per i nati nell’Ariete. Non uscirete da questo macello senza vuotare il sacco, non abbiate paura di essere brutalmente sinceri. Tanti atti di equilibrismo in ufficio, dovrete fare i salti mortali per far quadrare i conti. In amore siate decisi e sicuri di voi, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà se vi dimostrerete abbastanza audaci.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Settimana di relax per i nati nel Toro. Ritmo lento sul lavoro e calma piatta sugli altri fronti, sfruttate i prossimi giorni per ricaricare le batterie e prepararvi a momenti più concitati. L’estate si preannuncia strapiena di possibilità, approfittatene per mettere le basi per qualcosa a cui tenete. Fatevi tentare dalle piccole novità, magari un cambiamento è quel che ci vuole per scuotervi dalla noia.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

I nati nei Gemelli hanno energia da vendere. Non riuscite a stare fermi un minuto, passate da un progetto all’altro senza mai frenare. Il vostro entusiasmo potrebbe però rivelarsi un’arma a doppio taglio: siete efficienti e portate a casa la pagnotta, ma quando non c’è nulla da fare siete carichi di nervosismo. Cercate di mantenere la calma, non usate chi vi circonda come una valvola di sfogo.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Tanti impegni lavorativi per i nati nel Cancro. Non sembra esserci pace in questi giorni, ogni problema risolto ne fa uscir fuori altri tre. L’opposizione di Saturno non vi aiuta, aggiunge solo altri ostacoli sul vostro cammino. Non potete far altro che stringere i denti, perseverate fino alla fine. Nel weekend vedrete finalmente una luce in fondo al tunnel.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Grande forza per i nati nel Leone. L’influenza positiva di Giove vi rende determinati e reattivi, siete pronti ad affrontare a viso aperto qualunque sfida. È l’inizio di un periodo molto positivo che potrebbe protrarsi per tutta l’estate. In amore sfruttate il vostro rinnovato vigore per mettervi in prima linea, potreste fare molti incontri interessanti.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Tanti dispetti dagli astri per i nati nella Vergine. Sarà una settimana caratterizzata da molti piccoli contrattempi che vi renderanno particolarmente nervosi. Non aiuta la situazione instabile in ufficio, dovrete spegnere molti incendi e avrete poco tempo per voi stessi. La tentazione di sfogare il vostro cattivo umore con frecciate e critiche gratuite è alta, cercate di tenere a freno la vostra cattiveria.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Giorni di ripresa per i nati nella Bilancia. Avrete un po’ di respiro sia sul lavoro che in amore. In particolare avrete finalmente modo di raggiungere un compromesso con il vostro partner, risolvendo una questione che vi preme da molto tempo. Sollievo anche in ufficio, i vostri sforzi potrebbero aprire diverse nuove strade per la vostra carriera.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Venere lascia finalmente in pace i nati nello Scorpione. Con il Pianeta dell’Amore distratto, riuscirete a ritrovare un po’ di stabilità dal punto di vista sentimentale. Cercate un equilibrio con voi stessi prima di rimettervi in gioco in amore, poi procedete a piccoli passi. Occhio sul lavoro, le entrate sono minime e non sembra ci saranno cambiamenti a breve. Potreste essere costretti a fare qualche sacrificio.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Batte forte il cuore dei nati nel Sagittario nei prossimi giorni. Sentite un forte legame con il vostro attuale partner, una novità inusuale per chi tra di voi è un lupo solitario. Da un lato è una fonte di grande sollievo, dall’altro temete sia troppo limitante per voi. Cercate di comprendere al meglio i vostri desideri, ma non sminuite quanto avete già adesso: che sia il momento di crescere un po’?

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Pace e pigrizia nel futuro dei nati nel Capricorno. Pochi eventi rilevanti per voi nei prossimi giorni, che potrete concedervi un po’ di relax. Con così tanto tempo da spendere, potrebbe essere l’occasione giusta per creare qualcosa di vostro. Rispolverate qualche vostro vecchio pallino, provate a mettere in pratica qualche idea. Occhio in amore, attenti a non cadere nella noia: cercate di metterci un po’ di pepe.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

Libertà e voglia di novità per i nati nell’Acquario. Volete liberarvi dalle catene della routine ed esplorare i vostri desideri. Vi sentite incatenati dai ritmi sempre uguali, sia sul lavoro che nel vostro tempo libero. Attività che prima vi davano piacere sembrano ora solo parte di un ciclo infinito. Cercate un modo di spezzare queste catene, quella novità improvvisa che vi scuota dal torpore.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 5-11 giugno

L’amore è in primo piano per i nati nei Pesci. Troppi passi falsi negli ultimi giorni per voi, rischiate una frattura se non agite in fretta. Prendete in mano la situazione e dimostrate che ci tenete davvero. Non servono gesti eclatanti, rendete chiara la vostra presenza e la profondità dei vostri sentimenti. Se tutto fallisce, forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa.