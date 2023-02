Mario Di Leva, chi è il baby attore napoletano in “Resta con me”

Chi è Mario Di Leva, baby attore napoletano al fianco di Francesco Arca in Resta con me. Talento giovanissimo, interpreta il piccolo Diego nella nuova serie tv targata Rai. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Mario Di Leva, vita privata e carriera di Diego in Resta con me

Mario Di Leva ha dieci anni ed è un giovanissimo attore napoletano tra i protagonisti della nuova serie Rai Resta con me. Recita al fianco di Francesco Arca nel ruolo di Diego Russo, vivace bambino che aiuta il vicequestore Scudieri a ritrovare se stesso. Di Leva ha fatto il suo esordio da attore nel 2018, nel film Il sindaco del Rione Sanità, remake dell’omonima commedia di Edoardo De Filippo. Negli anni successivi ha inoltre recitato in I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, in Come prima e al fianco di Aldo Baglio nella commedia Una boccata d’aria. Di recente è stato ospite al Festival di Sanremo 2023 per presentare Resta con me. Per l’occasione il piccolo Mario ha scherzato con il conduttore Amadeus, noto tifoso dell’Inter, regalandogli una maglietta del Napoli e ricordandogli il grande distacco tra le due squadre in classifica.

I complimenti di Francesco Arca: “Io e Mario ci siamo scelti”

Francesco Arca ha raccontato con soddisfazione il periodo passato lavorando insieme al giovane attore: “Io e Mario ci siamo scelti. Lui lo ha fatto con l’istinto del bambino, io l’ho fatto seguendo il suo istinto. E avendo bambini capisco che l’istinto, quello di aprirsi e di darsi con generosità al partner lavorativo è essenziale. Ci vogliamo bene. Penso che, alla fine, quando lavori su una base di verità, diventa tutto più facile. La cosa splendida che hanno i bambini è che ti mettono con facilità in contatto con le tue emozioni. È facile prendere qualcosa da dentro quando lavori con loro. E soprattutto con Mario che è di un’eleganza umana e di una sapienza lavorativa sconvolgente”.