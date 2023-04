Milan-Napoli, Anguissa si scusa con i compagni: “Vi ho abbandonato”

La Champions League regala sempre grandi emozioni, sia in campo che fuori. Dopo Milan-Napoli, Anguissa si è scusato con i compagni, a causa di un’espulsione (per somma di ammonizioni) che ha complicato il finale di gara.

In più il calciatore camerunese salterà anche il ritorno.

Anguissa chiede scusa dopo Milan-Napoli

Senza Osimhen e Simeone, Luciano Spalletti si è dovuto inventare un nuovo attacco, soprattutto per rispondere “presente” dopo il pessimo ko in campionato proprio contro i rossoneri. Se Napoli-Milan è terminata 0-4 in Serie A, Milan-Napoli si è conclusa 1-0 con la rete di Bennacer, in Champions League. Archiviata la gara d’andata, non sono mancate le polemiche e, su tutto, anche le scuse di Zambo Anguissa.

Il centrocampista classe ’97 ha dichiarato di essere dispiaciuto attraverso un tweet, a causa del rosso rimediato al 74′:

“Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato, ho fiducia in voi. Siamo una ottima squadra, siamo il Napoli. Ci vediamo presto”.

Sotto di un gol e di un uomo, il Napoli non è riuscito a rimettere il risultato in parità, dovendosi così giocare il passaggio del turno al ritorno, in casa.

Per il tecnico degli azzurri sarà dunque una sfida delicatissima perché, se da un lato dovrebbe tornare Osimhen, dall’altro peseranno le varie assenze. Oltre ad Anguissa mancherà anche Kim Minjae, che ha rimediato un evitabile cartellino giallo al 78′ per proteste.

Un Napoli che fino a questo momento sembrava inarrestabile – e comunque lo è vedendo i numeri in campionato – potrebbe arrendersi all’esperienza del Milan, pronto a tornare tra le grandi in Europa. La sfida del ritorno decreterà la vincitrice, che potrebbe affrontare addirittura l’Inter, a sua volta impegnata con il Benfica (dopo la vittoria 0-2 dell’andata). Nulla è ancora deciso, ma ogni errore peserà moltissimo e potrebbe rivelarsi un assist per le avversarie.

