Pogba in Arabia: quanto guadagnerebbe il francese in caso di addio alla Juve

Pogba in Arabia è il rumors che accende il mercato estivo. Secondo indiscrezioni pronto un contratto a tre cifre per il centrocampista.

Pogba in Arabia ha visitato le strutture del club che ha già ingaggiato altri due calciatori francesi come Benzema e Kanté. Ovviamente sul piatto ci sono tanti milioni di euro per convincere il centrocampista della Juventus che non ha escluso il trasferimento nel campionato arabo. Dall’altra parte Giuntoli avrebbe pronto già il sostituto: Milinkovic-Savic della Lazio.

Pogba in Arabia

In un video finito in rete e diventato virale mostra il calciatore francese Paul Pogba in visita in Arabia che accende la curiosità dei tifosi. “Oggi no, domani chissà…” risponde a chi gli chiede se andrà a giocare in Arabia. L’interlocutore incalza: “Ma all’Ittihad o all’Al-Ahly?”. “Non so” ride ancora Pogba.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

🚨💥 Paul Pogba est actuellement en Arabie Saoudite, il visite les installations d’Al-Ittihad. Le club de Benzema et Kanté. Contrat de 100M€ sur 3 ans proposé + bonus. Le joueur hésite encore. Plus d’infos sur @TeamFootballFr dans quelques minutes. #mercato — T.V. (@ThibaudVezirian) July 9, 2023

Quanto guadagnerebbe il francese in caso di addio alla Juve

Paul Pogba nell’ultimo week end è stato in Arabia Saudita, secondo fonti locali avrebbe visitato le strutture dell’Al-Ittihad: il club cè allenato da Nuno Espirito Santo e che ha già tesserato Karim Benzema e N’Golo Kanté. Dunque, Paul troverebbe anche alcuni suoi connazionali di livello tra l’altro. Secondo i rumuors di mercato, per il centrocampista della Juventus sarebbe già pronto un triennale da 100 milioni più bonus.

LEGGI ANCHE: Filippo Facci, chi è il giornalista attaccato dal Pd sul caso La Russa: cosa ha detto nell’articolo di Libero