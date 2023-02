Sanremo 2023, la figlia di Little Tony contro Gino Paoli: “Chieda scusa”

Sanremo 2023, la figlia di Little Tony si è scagliata contro Gino Paoli dopo la sua dichiarazione sul palco dell’Ariston. Sono apparse a tutti le parole del cantautore fuori luogo ma soprattutto imbarazzanti. Così è arrivata la risposta della figlia di Little Tony.

Sanremo 2023, la figlia di Little Tony contro Gino Paoli

Dopo le parole imbarazzanti su Little Tony da parte di Gino Paoli, ospite alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, c’è stato un seguito o meglio una risposta. La figlia di Little Tony si è scagliata contro il cantautore. “Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto”, ha commentato Cristiana Ciacci. “I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita”, ha fatto sapere ospite di Eleonora Daniele lunedì 13 febbraio. “Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”.

Le parole del cantautore sul palco dell’Ariston

Il racconto di Gino Paoli sul palco dell’Ariston sono state davvero fuori luogo e imbarazzanti per Amadeus e Morandi che hanno cercato di fermarlo. “Il migliore in assoluto è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”, ha detto il cantautore riferendosi alla compagna di Little Tony. “Sono felice di essere qui anche se è una gabbia di matti”, aveva esordito Gino Paolo prima di sparare a zero sul suo collega che purtroppo non c’è più.