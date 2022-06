Una boccata d’aria, film con Aldo Baglio da solista: quando esce, attori e trailer della commedia

Una boccata d'aria, film: c'è come protagonista Aldo Baglio che si stacca per questa volta dagli amici e colleghi Giacomo e Giovanni.

Una boccata d’aria è il film che vede come protagonista Aldo Baglio che per l’occasione si divide dai amici e colleghi Giovanni e Giacomo.

Il film è stato presentato al Taormina Film Festival 68 ed arriva al cinema a partire dal 7 luglio 2022. «Abbiamo voluto raccontare una storia, partendo da cose che si conoscono, partendo dall’esperienza di un padre e di un figlio. Qui ci si può rivedere, e la famiglia sembra vera perché ognuno ha attinto dalle proprie esperienze», hanno raccontato Alessio Lauria, regista e sceneggiatore, insieme ai protagonisti, Aldo Baglio (anche sceneggiatore) e Lucia Ocone.

“Sono divertente, ma con diversi momenti amari”, è la descrizione che del suo personaggio fa Aldo, mentre Lucia parla di “giusto equilibrio fra risate e poesia”. Il protagonista – un pizzaiolo siciliano divenuto imprenditore a Milano ma con la pizzeria che per investimenti incauti è caduta sotto l’ipoteca bancaria, ma con un’eredità da riscuotere per la morte del padre, facendo però i conti con un fratello con il quali non parla più da anni – è “un vigliacco che ha bisogno di sicurezza, che si sente ‘perso’: c’è molto di me – confessa Baglio – conosco certe dinamiche, il voler nascondere qualcosa quando si sa che è sbagliato, cose che mi appartengono”.

Nel cast, oltre ad Aldo Baglio, figurano Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino, Francesca Faiella e Davide Calgaro.

Il trailer della commedia

Nelle ultime ore è stato anche pubblicato il trailer della commedia che è pronta, dunque, per arrivare sul grande schermo.

