Claudio “Greg” Gregori: vita privata, moglie, figli, Lillo

Claudio “Greg” Gregori è un attore e comico, la cui carriera professionale è strettamente collegata al collega ed amico Lillo. Tanta esperienza in diversi settori dalla radio al cinema passando per la musica.

Claudio “Greg” Gregori: vita privata

Claudio Gregori, in arte Greg, è nato a Roma il 17 novembre 1963. La sua carriera non inizia come attore ma con i Jumpin Blues Boys, la sua prima band blues. Nel 1982 prosegue la carriera musicale formando i Jolly Rockers, formazione rock and roll con cui si esibisce fino al 1999.

Oltre alla musica e alla televisione, nella carriera di Greg ci sono anche programmi radiofonici e cinema insieme all’amico e collega Lillo.

Oltre ad essere attore, è anche llustratore e vignettista per varie testate tra cui Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen, Star Comix, Corriere della Sera. Disegna anche i libretti interni dei suoi dischi.

Claudio “Greg” Gregori: moglie e figli

Greg si è sposato nel 2014 con la compagna Nicoletta Fattibene. I due non hanno figli.

Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma: la cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cow boy.

Il duo Lillo e Greg

Lillo e Greg si conoscono nel 1986 nella casa editrice di fumetti Onmolloemme, che successivamente diventata ACME. Entrambi collaborano con la casa editrice che poi fallisce. Nel 1992 insieme fondano il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati, che poi diventerà il duo comico Lillo e Greg.

Nel 1997 fanno parte del gruppo fondatore della trasmissione televisiva Le Iene (per Italia1), e vi lavorano per 3 anni consecutivi. Insieme a Franco Stradella collaborano alla realizzazione di una serie di minifilm: Arancia meccanica, Le Iene anni 1970, Ienissima. Greg realizza la musica della sigla di un’edizione di Le Iene.

Nel 2001 sono nel cast de “L’Ottavo Nano”, programma satirico di Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Nel 2002 sono autori e co-conduttori di “Mmmh!” insieme con Neri Marcorè e a Rosalia Porcaro, con le musiche di Greg eseguite dai Blues Willies.

Insieme poi ci sono spettacoli ma anche film che hanno avuto anche un discreto successo.