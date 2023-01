Esami di Stato 2023, le materie esterne e le prove scritte: ecco i dettagli

Esami di Stato 2023: ecco tutti i dettagli che sono stati ufficializzati e pubblicati dal Ministero della Cultura. Sono state annunciate le materie interne ed esterne per l’esame di maturità che si lascia alle spalle il periodo della pandemia.

Esami di Stato 2023, le materie esterne

Novità e dettagli sugli esami di stato del 2023. La prima prova scritta alle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023. Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova basata su materie di indirizzo scelte da MIUR. A seguire dopo alcuni giorni partiranno le prove orali con il colloquio finale. Ecco le materie esterne divise per istituti:

Liceo classico : italiano, scienze naturali, storia dell’arte

: italiano, scienze naturali, storia dell’arte Liceo scientifico: italiano, lingua straniera e scienze naturali

italiano, lingua straniera e scienze naturali Liceo scienze umane : italiano, lingua straniera e scienze naturali

: italiano, lingua straniera e scienze naturali Liceo linguistico : italiano, lingua straniera 2 e fisica

: italiano, lingua straniera 2 e fisica Liceo Musicale : italiano, storia dell’arte e fisica

: italiano, storia dell’arte e fisica Liceo Artistico : italiano, matematica e storia dell’arte

: italiano, matematica e storia dell’arte Amministrazione Finanza e Marketing AFM: lingua italiana, inglese e matematica

lingua italiana, inglese e matematica Relazioni internazionali per il marketing : italiano, seconda lingua e diritto

: italiano, seconda lingua e diritto Costruzioni ambiente e territorio: italiano, lingua inglese e topografia

italiano, lingua inglese e topografia Meccanica, meccatronica, energia: italiano, inglese e sistemi

italiano, inglese e sistemi Informatica e telecomunicazioni : italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi informatici telecomunicazioni

: italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi informatici telecomunicazioni Grafica e comunicazione : italiano, lingua straniera e processi di produzione

: italiano, lingua straniera e processi di produzione Agrario : italiano, inglese, biotecnologie

: italiano, inglese, biotecnologie Turistico : italiano, seconda lingua, geografia

: italiano, seconda lingua, geografia Trasporti e logistica : italiano, inglese e meccanica

: italiano, inglese e meccanica Sistema moda : italiano, inglese e chimica

: italiano, inglese e chimica Elettronica ed elettrotecnica: italiano, inglese, tecnologie e progett. sistemi elettrici

Tutte le prove scritte

Ecco le materie della seconda prova divise per istituti:

Licei

Latino per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell’istruzione degli adulti)

Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo “Servizi commerciali”; Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.

LEGGI ANCHE: Sciopero negli aeroporti del personale il 27 gennaio: ecco dove e quali sono le compagnie coinvolte