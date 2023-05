Marina La Rosa, critiche al veleno ai naufraghi dell’Isola dei Famosi

Marina La Rosa senza freni, le critiche ai naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Che tristezza farsi notare solo per le proteste”. La nota attrice, ex concorrente del reality nel 2019, non si è risparmiata nel bacchettare il cast. Che cosa ha detto?

Marina La Rosa, veleno e critiche contro i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

Da sempre diretta e senza peli sulla lingua, Marina La Rosa ha creato molto scalpore con le sue ultime dichiarazioni sugli attuali concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. La nota attrice, lanciata in tv dal primissimo Grande Fratello nel 2000 e seconda classificata dell’Isola dei Famosi 2019, ha lanciato una serie di frecciate su Twitter ai naufraghi dell’ultima edizione del reality show. Il primo sulla sua lista è Alessandro Cecchi Paone, al centro dell’attenzione nelle ultime ore per la sua polemica con Ilary Blasi: “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone”.

Corsi e ricorsi.. che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste.

Ah gia.. d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé.

Povero Paone.#isoladeifamosi2023 — Marina La Rosa (@marinalarosa1) May 8, 2023

L’attrice bacchetta il cast: “Caldonazzo? Solo ossa. Sainato ha solo un neurone”

Marina La Rosa ha molto da dire anche su altri concorrenti del reality. Non sembra una grande fan di Nathaly Caldonazzo, protagonista di molte discussioni e scontri con il resto del cast in queste prime puntate: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi”. Non si salva neanche il nuovo arrivato, Gian Maria Sainato, che La Rosa descrive così: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone”.