Odio l’estate è il film di Aldo, Giovanni e Giacomo uscito nelle sale cinematografiche a partire dal 30 gennaio 2020, poco prima dello scoppio della pandemia. Nonostante il Covid, però, questo film ha incassato oltre 7 milioni di euro. Vediamo qual è la location del film Odio l’Estate.

Trama

La trama di Odio l’Estate è molto semplice e simpatica, ma forse anche per questo è piaciuta così tanto. In poche parole il film è ambientato principalmente in Puglia dove i tre protagonisti con le loro famiglie si ritrovano.

A causa, però, di un errore dell’agenza di viaggi, si ritrovano a dover condividere la stessa villetta che tutte e tre le famiglie hanno regolarmente affittato per le vacanze e da quel momento nasceranno diverse situazioni strane e in certi casi divertenti.

Odio l’estate: location del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Ma dove è stato girato questo film che è stato così tanto apprezzato dagli italiani? Tra le varie località della Puglia troviamo Bari, Lecce, Otranto ma anche Santa Cesarea Terme, Ugento e Ginosa.

E poi tra le altre località in cui sono state girate alcune scene troviamo anche Castellaneta Marina e San Pancrazio Salentino.

Parte del film, poi, è ambientata anche a Milano, specie nelle scene iniziali.