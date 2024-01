Ferragnez in crisi dopo il Pandorogate, che cosa è successo alla coppia?

Ferragnez, è crisi coniugale dopo il Pandorogate? Chiacchiericcio sul web sulla stabilità della coppia dopo lo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni. Che cosa è successo?

Il Pandorogate ha mandato in crisi i Ferragnez? Le voci dal web

Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi a causa del Pandorogate, questa l’insistente voce che sta facendo il giro del web nelle ultime ore. Secondo diversi esperti di gossip, i Ferragnez hanno subito un duro colpo a causa dello scandalo dei pandori della Balocco, che ha cominciato a creare problemi anche alla loro relazione. Ne sono sicuri a Dagospia: secondo la testata c’è una certa “maretta” tra i due celebri influencer nelle ultime settimane. Nello specifico Chiara non avrebbe gradito i battibecchi a distanza tra suo marito e Myrta Merlino, che non han fatto altro che buttare benzina sul fuoco in una situazione già molto complicata. A riportare l’indiscrezione è il giornalista Ivan Rota: “Alla Ferragni l’attacco del rapper ai giornalisti non é andato proprio giù…“.

Weekend e social da separati, cosa succede alla coppia?

Ad alimentare queste voci di crisi è anche l’assenza di Fedez dalle ultime foto pubblicate sui social da sua moglie. Chiara Ferragni ha infatti condiviso con il suo pubblico alcuni scatti fatti in montagna nel weekend, insieme ai suoi figli Leone e Vittoria, a sua madre Marina Ferragni e a sua sorella Valentina. L’unico grande assente da questa esperienza di famiglia è proprio il rapper, che non appare in nessuna foto. Non è certo la prima volta che Chiara e Fedez fanno esperienze diverse e passano un po’ di tempo per fatti propri. Ciononostante, a causa del periodo delicatissimo da loro attraversato, in molti tra i fan hanno manifestato la loro preoccupazione. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha commentato le chiacchiere del web e dei giornali di cronaca rosa.