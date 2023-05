Simone e Cecchi Paone, come si sono conosciuti? I retroscena di Elvis Antolini

Come si sono conosciuti Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone? I retroscena sulla coppia svelati da Elvis Antolini, fratello del giovane compagno del conduttore: “Mi fa piacere vederli in Honduras, li vedo molto bene insieme”.

Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone, come si sono conosciuti?

Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone sono senz’altro la coppia più seguita e discussa dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Tra le voci sulla presunta figlia del giovane compagno del conduttore e i tanti battibecchi con gli altri naufraghi, il pubblico italiano è sempre più desideroso di avere qualche informazione in più sulla loro relazione. Per la fortuna dei più curiosi, il fratello maggiore di Simone, Elvis Antolini, ha deciso di svelare qualche retroscena su di loro durante un’ospitata ad Isola Party.

Intervistato da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas, Elvis ha raccontato come i due si sono conosciuti: “Alessandro Cecchi Paone e Simone si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti. Dalle conversazioni è nato tutto. A fare il primo passo è stato Simone. Sì magari il più grande si fa un po’ desiderare. Ormai stanno insieme da un anno”. Nonostante la loro relazione vada avanti da un bel po’, Simone non avrebbe ancora presentato Paone ai suoi familiari: “Alessandro lo conosco io, ma la famiglia ancora no. In famiglia siamo tre maschi. Io ho un gemello e poi c’è Simone che è il più piccolo. Abbiamo sei anni di differenza”.

Elvis Antolini: “Mi fa piacere vederli in Honduras, stanno bene insieme”

Elvis Antolini si è detto contento di vedere suo fratello in tv e della sua relazione con Cecchi Paone: “Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere. Noi ci vedevamo tutti i giorni e adesso lo vedo in televisione. Sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Li vedo molto bene insieme. Se a casa ci aspettavamo di questa partenza? L’Isola è tosta rispetto ad altri reality ed è molto impegnativa. Però mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa. Poi è stato il primo leader e sono fiero”. Ha poi bloccato sul nascere ogni discorso su flirt tra Simone ed altri naufraghi: “Chi potrebbe piacere esteticamente a Simone tra i naufraghi? Secondo me lui sta così bene con Alessandro che non guarda gli altri. Non c’è il bisogno”.