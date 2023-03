Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme: chi è il nuovo fidanzato dell’attrice

Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme: i due sono stati paparazzato in atteggiamenti intimi a Roma. Dunque, l’attrice sembra aver trovato un nuovo amore nel mondo del cinema, perché Bosca è un attore come lei. Anzi, probabilmente la scintilla è scoccata durante le riprese di una fiction.

Ambra Angiolini e il bacio con Andrea Bosca

Ambra Angiolini ha un nuovo fidanzato e sembra essere di nuova innamorata. Infatti, il settimanale Diva e Donna ha paparazzato l’attrice mentre si baciava con l’attore Andrea Bosca. Probabilmente i due si siano conosciuti sul set di una fiction a Stromboli la scorsa estate. Dunque, sembra proprio che la Angiolini abbia trovato un nuovo amore mettendosi alle spalle quello finito male con Allegri. Per ora dovrebbe trattarsi di una relazione a distanza perché lei vive a Milano mentre lui a Roma. Prima di Bosca, molti giornali di gossip hanno scritto di un possibile flirt della Angiolini con Francesco Scianna.

Chi è il nuovo fidanzato dell’attrice

Andrea Bosca è un attore e regista nato a Canelli, in Piemonte, nel 1980. A 23 anni, si è diplomato presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. Al cinema ha partecipato a tanti film di successo, da “Si può fare” (con Claudio Bisio) a “Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek. In tv ha fatto parte del cast di molte fiction amatissime come “Màkari”, “Made in Italy” e “I Medici”. Inoltre, nel docufilm Romanzo Radicale, ha interpretato Marco Pannella. Per incarnare il personaggio, Bosca ha perso ben 13 kg. Nella vita sentimentale, invece, è stato fidanzato con un’altra attrice Valeria Bilello. Sempre nella sua vita privata o meglio social, insieme ad altri artisti italiani ha fondato nel 2017 la ONLUS #EVERYCHILDISMYCHILD che si occupa di garantire futuro e istruzione ai bambini che vivono in condizioni difficili a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattia.

